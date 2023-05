Logo van OHRA staat niet meer op het 'OHRA-gebouw' in Arnhem-Zuid: zo zit dat

Column Remco Kock Minder- versus meerder­waar­dig­heids­com­plex. Alles wat buiten Amsterdam ligt, is niemands­land

Vorige week was ik bij de Ajax Kidsdag in Bemmel. Mijn kinderloosheid in combinatie met mijn potloodventerachtige beige lange regenjas had argwaan kunnen wekken, ware het niet dat ik uitgezonden was door de krant, voor een reportage.