Lotenactie Jeugdland weer van start, maar steeds minder scholieren komen langs de deuren

Rheden maakt zich ernstig zorgen om sluiting afdeling verloskun­de: ‘Vanuit Dieren ben je veel sneller in Zutphen dan in Arnhem’

Rheden maakt zich ernstig zorgen over de sluiting van de afdeling verloskunde van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Een motie om een noodsignaal af te geven over het opdoeken van de Zutphense kraamafdeling werd dinsdagavond unaniem aangenomen door de Rhedense gemeenteraad.