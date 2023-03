Louis du Pré eerste erelid Beleef Bemmel: ‘Hij bracht ondernemers met elkaar in gesprek’

indebuurt.nl Mysterie opgelost: dit is het verschil tussen een bioscoop en filmhuis in Arnhem

Je volledig onderdompelen in het leven van een ander: dat kan perfect tijdens een bioscoopavondje. In Arnhem kan dat onder meer bij Pathé en Vue of FOCUS Filmtheater. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een bioscoop en een filmhuis? En o ja, dan is er ook nog de term cinema. Wat betekent dat dan?