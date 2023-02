Lustopwekkend lijstje: hier in Arnhem eet je oesters

indebuurt.nlDe één is er dol op, de ander vindt het maar niks: oesters. Behoor jij tot de groep die deze schelpdieren heerlijk vindt? Dan kan dit lijstje nog goed van pas komen, want indebuurt zocht uit waar je in Arnhem oesters kunt eten.

Sky

Sky aan de Rijnkade is een finediningrestaurant waar ze luxe gerechten serveren en je de hele avond kunt tafelen. Bij dit restaurant in Arnhem staan er onder andere oesters op het menu. Je kunt ze per zes of twaalf stuks bestellen en ze worden geserveerd op crushed ice met citroen en rode wijn vinaigrette. Naast ‘normale’ oesters hebben ze ook Oesters ‘Rockefeller’ – deze zijn gegratineerd.

Zilte Zeemeermin

Zin in oesters? Ga dan langs bij de Zilte Zeemeermin in de Steenstraat. Naast oesters, vind je bij deze viswinkel en wijnbar nog heel veel andere dieren uit de zee, zoals gamba’s en zalm. Let op: de Zilte Zeemeermin is op dit moment gesloten omdat de Visbroertjes ermee stoppen. De zaak wordt overgenomen, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij weer open gaat.

Foodhall

Heeft iedereen zin in iets anders? Dat is geen probleem bij de Foodhall in Arnhem, want hier scoor je lekkers uit keukens van over de hele wereld. Zo is er sushi, Mexicaans, pasta én zijn er oesters. Op vrijdag is het bij ‘Plenty of Fish’ in de Foodhall OESTER FRIDAY. Ze serveren er dan oesters per stuk voor een euro. Handig voor als je graag een keertje één oester wilt uitproberen, want je hoeft niet gelijk een heel bord vol te bestellen.

Verheyden

In het centrum van Arnhem, in de Wezenstraat, zit café restaurant Verheyden. Elke woensdag hebben ze hier een actie met oesters, je bestelt er dan namelijk 6 voor 12,50 euro. De schelpdieren worden opgediend met vinaigrette en roggebrood.

Volledig scherm Foto: indebuurt © De Foodhall in Arnhem

’t Volk

‘T Volk in Arnhem is een shareddiningrestaurant met een bourgondisch tintje. Je bestelt hier kleine gerechtjes voor een vaste prijs die je met je gezelschap kunt delen. Op het menu staan ook zilte oesters. Let op: voor drie oesters betaal je 7,50 euro extra.

Bar en Restaurant Falstaff

Zin in oesters? Ze staan op de menukaart van Falstaff in de Zwanenstraat. De Zeeuwse schelpdieren worden geserveerd met citroen en rode wijnazijn-sjalotjes. Voor zes stuks betaal je 21,50 euro en per stuk kosten ze 3,75. Verder verandert de menukaart van Falstaff per seizoen. In de lente hebben ze Hollandse asperges en in de zomer mosselen.

Gamba Seafood Arnhem

In de Jansstraat zit de viswinkel Gamba Seafood en hier kun je terecht voor verschillende soorten vis. Je kunt er zelfs meerdere varianten oesters krijgen, namelijk Zeeuwse creuses, speciales gillardeau, platte oesters en fines de Normandië. De oesters kan je in de winkel laten openmaken, maar ze raden het aan om dat zelf thuis te doen.

Bistro Bloff

Bij Bistro Bloff aan de Utrechtseweg hebben ze als voorgerecht ook oesters. Bloff is een restaurant waar iedereen wel iets kan bestellen wat hij of zij lekker vindt. Voor de kleintjes is er een kindermenu en ze kunnen met mooi weer buitenspelen of anders binnen kleuren.

Bistrobar Beaune

Bij Bistrobar Beaune staan ook oesters op het menu. Deze horecazaak zit niet in Arnhem, maar aan de rand van de stad in Rozendaal. Ze serveren de oester hier met citroen en sjalotvinaigrette. Heb je daarna nog meer zin in producten uit de zee, dan hebben ze ook nog kaviaar. Eet smakelijk!

