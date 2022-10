Lydia en Dolf na sluiting kunstenaarspanden noodgedwongen nomade: ‘We staan met de rug tegen de muur’

Wie wordt de meest innovatie­ve student van Nederland en mag naar Silicon Valley in de VS?

ARNHEM - Wie wordt de innovatiefste student van Nederland? Die vraag wordt donderdag beantwoord in de grote zaal van Stadstheater Arnhem. Op de avond, georganiseerd door festival Innovate in samenwerking met zakenblad Quote en wetenschapsblad Quest, pitchen de laatst overgebleven studenten hun project.

13 oktober