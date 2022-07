Malburgen geniet van een rustige zomer door afgesloten Frostbrug. ‘Het is onwerkelijk stil’

Wie de brug over gaat, komt in Malburgen terecht. Wie de brug over wíl, moet door Malburgen. De Nijmeegseweg snijdt ‘Oud-Zuid’ in tweeën. Dat is niet veranderd, maar de hoeveelheid auto’s op de doorgaans zo drukke ontsluitingsroute is flink gedecimeerd. Doorgaand verkeer heeft hier zeven weken lang niks te zoeken.