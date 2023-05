Man (20) lokte passanten met smoesjes en pleegde twaalf straatroven in parkeergarage van Arnhem Centraal

Stormloop op goedkope maandkaar­ten voor ov in Duitsland, Gelderland aangeslo­ten op Duits netwerk

Met de trein op en neer naar München of Berlijn, voor 49 euro? Het is met ingang van deze week mogelijk. Na de succesvolle proef van afgelopen zomer met het zogeheten 9-euro-ticket, waarbij voor 9 euro een maand lang onbeperkt kon worden gereisd door Duitsland, is er nu het 49-euro-ticket. Bijzonder: Gelderland is aangesloten op het Duitse ov-netwerk.