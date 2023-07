Man (30) misbruikt slapende vrouw terwijl haar vriend naast haar ligt: ‘Viespeuk, ze slaapt!’

Renkum was altijd een lastige gemeente, maar de crisis was nog nooit zo groot: Kritiek op social media vergroot conflicten

De grootste partij die in vier stukken uiteenspat, een raadslid dat om de slechte sfeer vertrekt, gemopper en geruzie aan alle kanten. In vrijwel geen gemeenteraad is het zo onrustig als in die van Renkum. Wat is er toch aan de hand? ,,Het gaat niet meer om de inhoud.”