Man (38) vervolgd die kind (3) probeerde te ontvoeren nadat hij jaar lang moeder stalkte

column remco kock Hoe zou het zijn met De Nikos en Dejan van de Korenmarkt bij TipTop?

15 februari Als ik richting het centraal station moet, loop ik via wat je verboden terrein kan noemen: de Korenmarkt, in coronatijd het rustigste plein van Arnhem. Vroeger was L’Amérique in de Bloemstraat een unicum, nu is de Korenmarkt een concentratie van onbemande en onbevrouwde kroegen.