Man (40) uit Wolfheze die spoor van vernieling achterliet, hoeft cel niet in vanwege psychose

Verwarde man (40) smeet met vazen en vernielde plantenbak­ken: ‘Dacht dat ik werd achter­volgd’

Een 40-jarige man uit Wolfheze liet in een tijdsbestek van nog geen drie maanden een spoor van vernieling achter in Arnhem, Nijmegen en Oosterbeek. Toch hoeft de man wat justitie betreft niet de cel in, zo bleek vrijdagochtend in de rechtbank. ,,Deze man was vooral slachtoffer van zichzelf.”