Man balanceert al 2,5 uur op trolleybuskabels in Arnhem: busvervoer ligt compleet stil. Brandweer probeert de man naar beneden te spuiten

updateDe politie is maandagmiddag sinds 16.00 uur massaal aanwezig op het Stationsplein in Arnhem. Daar is een man in een mast geklommen waar de elektriciteitskabels van de trolleybussen aan hangen. De man balanceert op de kabels die hoog boven het plein hangen.

Inmiddels loopt hij heen en weer op de trolleyleidingen. Honderden mensen zijn getuige. De man lijkt niet van plan naar beneden te komen. Waarom hij zijn actie is begonnen is onduidelijk. Laatste ontwikkeling: een politieman klimt naar de verwarde man toe om hem naar beneden te krijgen. Even later (rond 18.15 uur) is een tweede lid van het arrestatieteam ook in de kabels geklauterd om de man te benaderen. Die weet steeds weer weg te komen via de stroomkabels.

De brandweer gebruikt nu waterstralen om de man gedwongen naar beneden te krijgen. De klimmer houdt zich echter goed vast en het lukt vooralsnog niet om hem naar beneden te spuiten en te laten landen op de luchtkussens.

Volledig scherm De brandweer probeerde de man te benaderen vanuit een hoogwerker maar dat lukte niet in Arnhem doordat de man weer wegliep over de kabels . © Persbureau Heitink

Het plein is grotendeels afgezet, ook een arrestatieteam is uitgerukt. De hoofdingang van station Arnhem Centraal is dicht. De spanning is van de leiding gehaald. Onder de man die voortdurend heen en weer loopt ovef de kabels liggen inmiddels luchtkussens om hem op te vangen. Burgemeester Marcouch is naar het plein gekomen om poolshoogte te nemen.

Volledig scherm De Arnhemse kabelklimmer vlucht over de trolleystroomleidingen weg van de brandweermensen in het bakje van de hoogwerker op het Stationsplein in Arnhem. © DG

Volledig scherm Een man is op de kabels van de trolleybussen geklommen in Arnhem en wil niet meer naar beneden komen. © DG

De bussen reden aanvankelijk zonder gebruik te maken van de kabels door. Maar het busverkeer rond het station is inmiddels volledig stilgelegd. Omdat Arnhem een knooppunt is hebben veel bussen in de regio ook last van de stremming bij het station.



Twee mannen proberen in gesprek te komen met de man. Daarnaast staan brandweerwagens en ambulances klaar. De brandweer heeft enkele luchtkussens opgeblazen en proberen die onder de plek te leggen waar de man zich bevindt.

Volledig scherm De kussens onder de man worden telkens als hij zich verplaatst ook verschoven op het Stationsplein in Arnhem. © DG

'Jump now’

De brandweer probeert de kabelklimmer te overtuigen om op een van de luchtkussens te springen. 'Jump now', roepen brandweermensen hem toe. Daar lijkt hij vooralsnog niet op in te willen gaan. De man loopt via de trolleystroomkabels heen en weer. De brandweer probeert de man te volgen met een van de kussens.

De hoogwerker van de brandweer is ook aanwezig. Of het de brandweer lukt om de man te benaderen van uit het bakje van de hoogwerker is nog niet helder. Er staan honderden mensen te kijken naar de verrichtingen van de man op de stroomkabels. Reizigers kunnen de hoofdingang van het station niet gebruiken doordat de boel is afgezet.

Niet verder opjagen

Rond 17.00 uur gaat de hoogwerker van de brandweer omhoog om de man te benaderen. Die verandert telkens van positie en op het moment dat het bakje van de hoogwerker in de buurt komt, begint de man hoger in een nieuwe mast te klimmen. Dat is reden voor de brandweer om de hoogwerker terug te trekken om de verwarde man niet verder op te jagen.

Volledig scherm Bussen kunnen niet rijden doordat het Stationsplein is afgezet in Arnhem. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal aanwezig voor het incident op het Stationsplein in Arnhem. © Eigen foto

Volledig scherm Een man is op de kabels van de trolleybussen geklommen in Arnhem en wil niet meer naar beneden komen. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.