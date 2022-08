Man beroofd in centrum van Arnhem

Interview Wolvenex­pert Frank had altijd al een zwak voor roofdieren: ‘Elke dag is een feestje’

Respect voor de natuur. Heb je dat, dan heet boswachter Frank Theunissen (62) je welkom in de bossen van Natuurmonumenten. Zelf heeft hij dat respect al sinds zijn ouders hem op jonge leeftijd meenamen naar de wildbaan in het Deelerwoud. Nu heeft Theunissen zijn droombaan. ,,Het maandagochtendgevoel? Ik weet niet waar je het over hebt. Elke dag is een feestje.’’

19 augustus