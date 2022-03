Man breekt heup bij aanval door groep bij Blauwe Golven in Arnhem, politie zet hoog in op vinden daders

Mark Gillis vertelt voor het eerst over de overval op hem: ‘Zwaar mishandeld, maar heb een kop van staal’

Even denkt Mark Gillis zijn laatste adem te hebben uitgeblazen, maar een van de drie overvallers geeft hem wat lucht. Die legt zelfs een vestje onder het hoofd van de zoon van multimiljonair Peter Gillis. Het is, een half jaar na dato, een herinnering van junior, wiens zaak nu aandacht krijgt in de opsporingsprogramma’s. Hij vertelt zijn verhaal over die novembernacht.

