Man denkt bij Tinderdates seks te hebben met 18-jarige, maar ze blijkt 13; OM eist twee jaar cel

Leerlingen van ’t Venster mogen niet in badkleding naar school: ‘Zo ga je ook niet naar je werk’

7:35 ARNHEM - Leerlingen van 't Venster in Arnhem mogen niet in badkleding naar school. Geen bikini of zwembroek dus in de schoolbanken. Wie zich met te weinig kleding aan op school vertoont, wordt naar huis gestuurd.