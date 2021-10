Man die buurvrouw doodstak is afgekickt en bezig schoonmaker te worden: ‘Ik ben er hartstikke goed in’

Verdachten van groot crystal methlab in Arnhem blijven in cel

8 oktober ARNHEM - De 622 kilogram crystal meth die de politie tijdens een inval in een loods in Meinerswijk in Arnhem aantrof, vertegenwoordigden een straatwaarde van 43 miljoen euro. Dat bleek vrijdagmiddag in de tweede rechtszitting over deze zaak. De drie verdachten blijven allemaal in voorarrest.