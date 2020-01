Man en jongen (4) omgekomen bij liftbrand Arnhem

Rookslacht­of­fers uit lift in brandende flat Arnhem waarschijn­lijk niet meer in levensge­vaar

4:43 ARNHEM - Twee volwassenen en twee kinderen die door rookvergiftiging zwaar gewond raakten in de lift van hun flat die in brand stond in Arnhem zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee volwassenen zijn naar in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem opgenomen. De kinderen zijn overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen.