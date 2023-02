Man ernstig gewond na ongeval, A15 afgesloten voor verkeer

‘Meer dan een kringloop­win­kel’ RataPlan opent na lange verbouwing nieuwe vestiging in Arnhem

RataPlan, de kringloopwinkelketen uit Heerhugowaard, zwaait op donderdag 16 februari de deuren open van de nieuwe vestiging in Arnhem. De stichting is tot nu toe vooral actief in de Randstad, maar wil de vleugels meer en meer uitslaan naar de rest van het land.

