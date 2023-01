Man gepakt met meer dan 240 flessen lachgas in z'n auto

Na voetbal­club nu ook March & Showband in Rheden slachtof­fer van inbraak: ‘Zilver en gouden medailles verdwenen’

RHEDEN - In de avond van vrijdag 6 op zaterdag 7 januari is ingebroken in het verenigingsgebouw van March & Showband Rheden. De inbraak werd vastgesteld op het moment dat de ruimte in gereedheid werd gebracht voor de nieuwjaarsreceptie. ,,Het is een grote domper om zo het jaar te moeten inluiden.”

7:10