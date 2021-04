Man gered uit de Rijn door medewerkers van een cruiseschip

Vrachtwa­gen rijdt zich vast in ‘brokken­tun­nel’ in Arnhemse centrum­ring

15:37 ARNHEM - De Willemstunnel in de Arnhemse stadsring blijft met de regelmaat van de klok een steen des aanstoots voor bestuurders. Slaan er regelmatig auto's over de kop, vanmiddag kort voor 13.30 uur reed zich een vrachtwagen vast in de ingang van de parkeergarage bij station Arnhem Centraal.