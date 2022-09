Man overleden na aanrijding op A12: rijbanen richting Arnhem tot vannacht dicht

Strenge maatrege­len rond kickboksge­vecht Badr Hari in GelreDome: tickets op naam en shirt aanhouden

ARNHEM - Geen tickets meer voor grote groepen. Bezoekers met een ontbloot bovenlijf kunnen een shirt aandoen of vertrekken. Het zijn voorbeelden van maatregelen die gelden rond het kickboksgevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeem, op zaterdag 8 oktober in stadion GelreDome in Arnhem.

29 augustus