Man tikte de 115 kilometer per uur aan om met zijn scooter motoragent af te schudden, rechter geeft hem taakstraf

Politie stuit op illegale werknemers in massagesa­lons in Steen­straat

ARNHEM - Bij drie massagesalons in de Steenstraat in Arnhem zijn dinsdag bij een controle vreemdelingen aangetroffen die daar illegaal werkten. Bij een salon is mogelijk sprake van illegale bewoning. De politie heeft dinsdag bij drie van zes massagesalons in de straat controles uitgevoerd.

24 november