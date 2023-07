Man uit Arnhem (30) misbruikt slapende vrouw terwijl haar vriend naast haar ligt: ‘Viespeuk, ze slaapt!’

Met Video Politie tast nog altijd in duister over explosies Winkelcen­trum Elderhof: ‘Iedere tip onderzocht’

Wie zijn de twee mannen die in de nacht van donderdag 8 juni op vrijdag 9 juni explosieven plaatsten voor de Arnhemse horecazaken Diner 66 en Fong Sho, in Winkelcentrum Elderhof? Het is exact vijf weken na dato voor de politie nog altijd een raadsel.