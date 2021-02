Man zit opgesloten nadat stroomkabels van de trolleybus op zijn taxibus vielen in Arnhem

Column Remco Kock Het sprookje eindigde met rinkelende ruiten. De zwerver gooide een steen naar zichzelf

5 februari In de studio van fotograaf Rens Plaschek kwam er iemand maar niet opdagen. Tijdens het wachten tikte Plaschek een naam in op YouTube. Huub van der Lubbe brulde dat hij aan zijn kont krabde. Plaschek vroeg zijn stagiaire of ze ooit van De Dijk had gehoord. Nee, zei ze.