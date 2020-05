Mannen met vuurwapen opgepakt op station Arnhem Centraal

De mannen waren met het wapen in het bovenste gedeelte van de stationshal. Op het station was lichte paniek onder de omstanders. Sommigen renden de hal uit. Volgens omstanders stonden de mannen namelijk met het wapen gericht op mensen in de hal.



De agenten wisten de mannen al snel aan te houden. Het vuurwapen is door de politie ook gevonden. De politie ter plaatse kan niet zeggen of het om een echt of nep wapen gaat.



Het wapen is in beslag genomen. Waarom de mannen dit bij zich hadden, is onduidelijk.