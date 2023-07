Marco van Ginkel leider vernieuwd Vitesse: ‘De lat moet omhoog bij de club’

Van het succesteam van Vitesse in de Europese Conference League, met de uitschakeling op een historische voetbalavond in Stadio Olimpico in Rome, is nog maar weinig over. In anderhalf jaar tijd heeft een transformatie plaatsgevonden in Arnhem. Een leegloop van klasbakken, die symbool staat voor de huidige tijdgeest in het mondiale profvoetbal. Bouwen aan een team, een meerjarige planning maken, is voor doorsnee clubs nagenoeg onmogelijk. Talent wordt weggeroofd door het grote geld. Het verloop in selecties ligt ongekend hoog.