Marcouch deelt stempassen uit in de Geitenkamp: ‘Ik ga wel. Anders mag je ook niet zeuren’

Woede over het kappen van boomgaard in Elden: 'Omdat de projectont­wik­ke­laar zijn zin niet krijgt'

Het dorp Elden is woedend over de kap van alle fruitbomen van de laatste boomgaard van Elden. Projectontwikkelaar Ingenious uit Veenendaal heeft zaterdagmorgen alle bomen iets boven de grond afgezaagd. ,,We konden niet anders”, aldus Johan van den Essenburg van Ingenious.