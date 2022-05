Marcouch sluit op één middag twee smartshops en een woning in strijd tegen ondermijning

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft woensdagmiddag twee smartshops en een woning gesloten. Hij wil op die manier de drugshandel in zijn stad een slag toebrengen. ,,Die vergiftigt onze jongeren en ontwricht de leefbaarheid en veiligheid in onze omgeving”, stelt Marcouch.

Een smartshop in de Rijnstraat in het centrum van Arnhem wordt voor een periode van een jaar gesloten. Het is de tweede keer dat de autoriteiten daar ingrijpen. In 2020 is de zaak al eens voor zes maanden op slot gegaan omdat de Opiumwet werd overtreden.

Ook bij een smartshop in de Bloemstraat en een woning in die zijstraat van de Steenstraat gaat het slot op de deur. In die gevallen voor een periode van drie maanden. In het huis werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.

Belangrijke schakels binnen drugsnetwerk

In beide smartshops zijn spullen aangetroffen ‘die drugsproductie en drugshandel mogelijk maken en in samenhang strafbaar zijn’. Volgens de gemeente Arnhem gaat het om ‘enorme hoeveelheden materiaal die bedoeld zijn voor grootschalige drugshandel’, zoals verpakkingsmaterialen, versnijdingsmiddelen, goederen met verborgen ruimtes voor smokkel en weegschalen.

Marcouch stelt dat met de sluitingen belangrijke schakels binnen het drugsnetwerk zijn weggevallen, ‘een winst voor zowel Arnhem als de omgeving van Arnhem’. De gemeente benadrukt dat in de omgeving van de Steenstraat veel aandacht is voor de leefbaarheid. Los van de sluitingen wordt met controles en integrale acties geprobeerd om de criminaliteit in de buurt te bestrijden.

Marcouch wil veilige omgeving voor jongeren

Marcouch waarschuwt voor ontwrichting van de maatschappij door drugscriminaliteit. ,,Drugshandel vergiftigt onze jongeren. Het ontwricht de leefbaarheid en veiligheid in onze omgeving. Waar jongeren in de doodlopende weg van gevaarlijke drugshandel en gestreste afhankelijkheid in getrokken worden. Ik wil juist een veilige omgeving voor onze kinderen en jongeren. Daarom sluit ik deze panden.”

Eerder dit jaar werden er ondermijningsacties gehouden door politie en gemeente Arnhem, laten de wijkagenten Centrum Arnhem weten via Instagram. ‘Tijdens deze acties werden er verschillende smartshops en headshops gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controles is de smartshop op de Rijnstraat vandaag op last van de burgemeester gesloten voor de duur van 12 maanden’, schrijven de wijkagenten.

De burgemeester heeft met de Wet Damocles het recht om huizen, winkels of bedrijven te sluiten als er sprake is van illegale activiteiten die mens en omgeving in gevaar brengen. De sluiting kan afhankelijk van de vastgestelde overtreding langer of korter duren. Sluiting betekent dat niemand het pand mag betreden gedurende de vastgestelde tijd.