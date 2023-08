Marcouch viert overwinning op Peter Gillis: ‘Dit is een uitspraak van betekenis’

update Marcouch stuurt handhavers naar vakantie­park Arnhem en laat horeca Peter Gillis sluiten: ‘Open gaan zaterdag was illegaal’

De horeca op Vakantiepark Arnhem, eigendom van campingmiljonair en realityster Peter Gillis, was zaterdag gewoon open. En dat terwijl donderdag per direct de horecavergunning is ingetrokken door de gemeente Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch stuurde zaterdagavond handhavers langs, waarna bar en restaurant dicht gingen: ,,Er is geen vergunning meer, dus het moet en blijft dicht.”