Marcouch zet huis in Arnhemse wijk De Laar op slot na vondst tientallen kilo’s aan drugs

De politie viel het huis binnen nadat een auto was opgevallen. Daarin werden drugs gevonden waarop de woning in beeld kwam.

Op het adres aan de Buggenumstraat in de wijk De Laar zijn tientallen kilo’s aan harddrugs en softdrugs aangetroffen, met daarbij grote hoeveelheden goederen en grondstoffen om harddrugs te produceren. Verder lag er apparatuur waarmee harddrugs verwerkt en versneden kan worden. Burgemeester Ahmed Marcouch: ,,Goed dat de politie de informatie natrok. Woningen zijn bedoeld om in te wonen en onze wijken zijn voor normale Arnhemmers die hier veilig kunnen opgroeien en zich aan elkaar optrekken, niet voor gewelddadige criminelen die onze eigen wijken juist gevaarlijk maken.’’

345 anonieme meldingen

Het is het achttiende pand dat in 2022 gesloten is. In 2021 is 345 keer anoniem gemeld, vooral aangaande drugshandel, hennepkwekerijen en illegale prostitutie. Daarnaast wordt overlast en intimidatie regelmatig gemeld.



Burgemeester Ahmed Marcouch roept daartoe op: ,,Help mee de buurt veilig te maken, dus meld verdachte zaken!”