Margreet (59) is geestelijk verzorger in een jeugdgevangenis: ‘Voor God kom ik mijn cel uit’

Daar kwam ze aan, in de eerste week dat ze in de jeugdgevangenis werkte, met de pot met ‘Kletskopkaartjes’. Binnen het pastoraal werk dat ze jarenlang had gedaan met jongeren, waren die kaartjes altijd uitstekende gespreksopeners geweest. Eenvoudige vragen als ‘wat is je lievelingseten?’ of ‘welke film heb je als laatste bezocht in de bioscoop?’ hielpen haar altijd snel om contact te krijgen.