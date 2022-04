Markt voor vintagekleding groeit als kool, maar is dat ‘jurkje met ervaring’ nu echt een duurzame keus?

met videoDe markt voor tweedehandskleding groeit als kool. De tijd dat een tweedehands trui muffig en armoedig was, ligt achter ons. Tweedehands heet vintage en is hip, meestal duurzamer en goedkoper.

Het baseballjack is de vondst van de dag. Witte mouwen, tekst achterop, wollen rugpand en de letters maar heel iets beschadigd. Dertig jaar oud is de schatting. Gemaakt in de USA en nu te koop voor 89,95 euro.



De tiener is heel tevreden met zijn aankoop. En niet gedaan vanuit een kringloop met een kledingrek tussen de tweedehandsbankstellen, maar in een hippe winkelstraat in Arnhem.

Volledig scherm Een klant speurt naar kleding in de winkel van Fabrics & More in Arnhem. © Rolf Hensel

‘Vaste prik voor mij’

De intense geur van patchoeli is wat je ruikt als je binnenstapt bij een winkel van Fabrics & More. Geen muffe kringlooplucht dus. De typische geur, de muziek uit de jaren 70 en 80 en de inrichting maken dat je je in tijden van flowerpower en Woodstock waant.



Het is zaterdagmiddag en de winkel puilt uit met tieners en ouders en ook zeker volwassen vrouwen. ,,Vaste prik voor mij. De aanvoer is hier continu en ik kom altijd thuis met iets fijns”, zegt Thea Wassink (39) uit Arnhem, terwijl ze ronddraait voor de spiegel in een Lee-jeans.

‘Immens populair’

Jan-Pieter van Koningsbrugge is eigenaar van drie filialen met in totaal 700 vierkante meter met vintagekleding in Arnhem en Nijmegen. Zijn koopwaar komt uit Japan, VS en Europa. ,,Het is immens populair. Dat is het al vijf jaar, maar door corona lijken mensen meer oog voor duurzaamheid te hebben, wat nog een extra impuls heeft gegeven.”



Hij onderscheidt zelf twee categorieën klanten. ,,De mensen die kopen vanuit milieubewustzijn en mensen die gaan voor de vintagevondsten.”

Volledig scherm De vintagewinkel Fabrics & More in Arnhem. © Rolf Hensel