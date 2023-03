Massale vechtpartij loopt uit de hand • Jeffrey (30) dronk tóch mixdrankjes en veroorzaakte fataal ongeluk

Bouwen in uiterwaar­den­ge­bied kan door: de eerste gebouwen op Stadsblok­ken zijn in potlood al klaar

Na een discussie van jaren die zelfs leidde tot een referendum is er groen licht van de Raad van State. Niets staat bouwen in Stadsblokken en Meinerswijk meer in de weg. Tot vreugde bij de projectontwikkelaar en treurnis bij de bezwaarmakers. ,,Dit moeten we wel even verwerken.” De reacties: