MASV huldigt topscorer Youri Roseboom en zwaait ‘kind van de club’ Angelo Siep uit

Vrouw (64) zet na ruzie fles sherry aan de mond en rijdt fietsster (79) dood: 'Ik heb als een dolle gereden’

Ze had onenigheid met haar man, reed naar de supermarkt vijf minuten verderop, haalde een fles sherry en zette het aan haar mond. Even later reed ze onder invloed van veel te veel alcohol én van medicijnen een 79-jarige vrouw op de fiets dood op de rotonde van de Stadswal in Huissen.