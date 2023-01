MASV loert op periodetitel, DUNO hervat competitie na weekendje Spanje, degradatiekraker OVC'85

Programma voetbal Arnhem e.o.ARNHEM - Omdat SC Bemmel, De Bataven en MASV, de koplopers in de eerste klasse D van het zondagvoetbal, in de eerste ronde na de winterstop alledrie geen fout maakten, valt de beslissing over de eerste periodetitel deze zondag.

SC Bemmel (12-27) is de lijstaanvoerder, maar is uitgespeeld in de eerste periode en heeft dit weekeinde vrijaf. De Bataven (11-25) gaat op bezoek bij nummer vier Winterswijk en is bij winst periodekampioen. Laten de Gendtenaren echter punten liggen, is de weg open voor MASV (11-24) om het eerste prijsje van dit seizoen te pakken.

In dat geval heeft de formatie van trainer Dennis van Beukering aan een overwinning bij Leones genoeg, omdat de Arnhemmers dan een gelijk puntenaantal, maar een beter doelsaldo hebben dan SC Bemmel.

In de derde klasse B is de vraag of koploper VVO zich heeft hersteld van de uitglijder tegen SC Westervoort (2-4). De Velpenaren hebben een lastige uitwedstrijd bij VIOD in Doetinchem. VDZ, ook opeens weer in de race, gaat op bezoek bij DVV in Duiven.

Zaterdag

Op zaterdag zijn de ogen in de eerste klasse D gericht op DUNO, dat na een weekendje Barcelona de competitie op eigen veld hervat tegen laagvlieger Sliedrecht. De Doorwerthers moeten na een matige eerste competitiehelft oppassen niet opnieuw in degradatienood te belanden.

In 2C is het duel van OVC’85 tegen Otterlo nu al een degradatiekraker. Beide ploegen zijn feitelijk alleen gebaat bij een overwinning. Voor DVOV geldt in 3E hetzelfde tegen Oeken. Bij winst kunnen de Velpenaren met iets meer optimisme de tweede seizoenhelft tegemoet kijken.

Programma zaterdag 28 en zondag 29 januari

ZATERDAGVOETBAL

Zuid 1

Eerste klasse D: DZC’68-Achilles’29, Oranje Wit-SVW, DUNO D-Sliedrecht (15.00 uur), Nivo Sparta-Bennekom, Scherpenzeel-LRC Leerdam, SVL-Almkerk. DTS’35 Ede vrij.

West 1

Tweede klasse C: OVC’85-Otterlo (15.00 uur), CDW-VRC, Jonathan-ASC Nieuwland, CJVV-Veensche Boys, Woudenberg-Valleivogels, De Merino’s-Lunteren, VV Dieren-Delta Sports’95 (14.30 uur).

Oost

Derde klasse E: DVOV-Oeken (15.00 uur), Oene-ZZC’20, SC Brummen-Eerbeekse Boys, SC Eefde-Be Quick Zutphen, VIOS Vaassen-FC Zutphen, SC Teuge-Twello. AVW’66 vrij.

VROUWENVOETBAL

Eerste klasse C: ADO’20-Schijf, Witkampers-Antibarbari.

ZONDAGVOETBAL

Oost

Eerste klasse D: Leones-MASV (14.00 uur), SV TOP-RKHVV (14.30 uur), Columbia-Voorwaarts Twello, SDO-WSV, Woezik-Berghem Sport, Winterswijk-De Bataven (14.00 uur). SC Bemmel vrij.

Tweede klasse H: DIO’30-OBW, Varsseveld-SDOUC, VVG’25-Theole, DVC’26-Spero, DCS-Beuningse Boys, NEC-Grol. Union vrij.

Derde klasse B: Pax-Doetinchem, DVV-VDZ (14.00 uur), Gendringen-Concordia-Wehl, VIOD-VVO (14.00 uur), SML-FC Dinxperlo (14.00 uur), SC Westervoort-HC’03 (14.00 uur), FC Bergh-Eldenia (14.00 uur).

Derde klasse C: Trekvogels-HAVO, Angeren-DSZ (bij DSZ in Boven-Leeuwen), Jonge Kracht-RKSV Driel (14.00 uur), Quick 1888-Rood Wit, SCE-Brakkenstein, DVOL-FC Jeugd, GVA-Blauw Wit.

Vierde klasse F: Orderbos-Activia, Victoria Boys-TKA.

Vijfde klasse C: Babberich-Dierensche Boys (14.00 uur), SDZZ-Elsweide (14.00 uur), Ajax Breedenbroek-Gelders Eiland, SHE-RKPSC, SVGG-NVC Netterden, Eendracht Arnhem-RVW (14.00 uur). Den Dam vrij.

