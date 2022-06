Maximumsnelheid omlaag, tippelzone blijft open, ozb stijgt: dit zijn de plannen van het nieuwe bestuur van Arnhem

Sportvis­ser in de ban en veganisti­sche etentjes: hand Partij voor de Dieren direct zichtbaar in Arnhem

ARNHEM - Geen nieuwe vergunningen meer voor sportvissers in Arnhem én veganistisch voer wordt bij etentjes van de gemeente het uitgangspunt. De hand van de Partij voor de Dieren, die voor het eerst plaatsneemt in een stadsbestuur, is meteen zichtbaar in Arnhem.

18:55