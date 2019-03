Medewerker Rijkswaterstaat verdacht van megafraude

De verdachte medewerker heeft sinds 2014 valse facturen ingediend van ‘in ieder geval dit bedrag’. , Dat meldt de minister van Instrastructuur dinsdag per brief aan de Tweede Kamer. Van Nieuwenhuizen zegt in de brief de zaak ‘zeer hoog’ op te nemen.

Onderste steen

Ze noemt in de brief geen locatie waar het delict is gepleegd. Het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland staat in Arnhem. Rijkswaterstaat wil niet zeggen op welke locatie of locaties de fraude zich heeft afgespeeld. De fraude van de verdachte zou gepleegd zijn in samenwerking met ‘derden’. Dit betekent dat het onderzoek van de politie niet alleen gericht is op de desbetreffende medewerker, maar ook breder plaatsvindt.



Vandaag had de politie al de woning van de verdachte onderzocht, maar heeft nog niemand aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Van Nieuwenhuizen stelt dat de medewerker op non-actief is gesteld. Rijkswaterstaat heeft aangifte gedaan bij de politie en is zelf ook een onderzoek begonnen. ‘Bij ernstige verdenkingen als deze moet de onderste steen immers boven komen’, aldus Van Nieuwenhuizen. Verder laat de minister een extern onderzoek uitvoeren naar het ‘financieel-administratief proces’ bij de weg- en waterbeheerder. Dat moet duidelijk maken of zich vergelijkbare zaken hebben voorgedaan.