Meer aandacht voor oordoppen bij feestjes: ‘goedkoop scoren’ of staat het geluid écht ‘misdadig hard’?

START VOORBEREIDING Winstwaar­schu­wing Cocu bij Vitesse: transferzo­mer ligt ‘zeer gecompli­ceerd’

Phillip Cocu wil op het trainingskamp van Vitesse in Oostenrijk met zijn beoogde team aan de slag. Maar de kans dat de club aan de wensen van de coach kan voldoen, is klein. In Arnhem wacht opnieuw een zware transferzomer.