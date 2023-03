Meer dan Brabant, maar minder dan Utrecht: hier geeft provincie Gelderland het meeste geld aan uit

Gelderland gaf 431 euro per inwoner uit in 2021, maar aan wat eigenlijk? Een overzicht van uitgaven aan taken die provinciaal zijn geregeld.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Gelderland voornamelijk de knip trok voor het openbaar vervoer in de provincie. Hier ging per hoofd 94 euro naartoe. In Noord-Brabant liggen de kosten voor openbaar vervoer met 44 euro per persoon een stuk lager. Utrecht moest juist dieper in de buidel tasten met 132 euro per inwoner.

Natuur

Op de tweede plaats in Gelderland staat natuur met 79 euro per inwoner. Dit zijn onder andere kosten voor het onderhouden van natuurgebieden. Dit is wederom meer dan in Brabant. Deze provincie gaf 49 euro voor iedere persoon uit. In Utrecht lagen die kosten nog 15 euro lager.

Bestuur/administratie

De hekkensluiter van de top drie in Gelderland is bestuur/administratie. Dit kostte de provincie 68 euro per persoon. Noord-Brabant besteedde de helft van dit bedrag. Ook Utrecht gaf met 50 euro per hoofd minder uit aan deze kostenpost.

Grootste deel van de inkomsten komen uit het provinciefonds

Het meeste geld dat een provincie krijgt komt uit het provinciefonds, dus van de Rijksoverheid. Niet iedere provincie krijgt even veel uit dat potje. De verdeling wordt niet alleen bepaald door het aantal inwoners, maar ook door de oppervlakte van de provincie, het aantal kilometers weg dat onderhouden moet worden en de grootte van watergebieden. Een andere grote inkomstenbron is de wegenbelasting. De hoogte daarvan verschilt per provincie. De inkomsten uit het provinciefonds en eigen belasting zijn (grotendeels) vrij te besteden door de provincies.

