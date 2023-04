Meer dan kwart van kantoorruimte in Arnhem heeft een te laag energielabel

Topscorers Arnhem e.o. Topschut­ters in regio Arnhem hebben lentekrie­bels, Youri Roseboom aan kop

ARNHEM - De voetballers in de top-tien van de topscorerslijst in de regio Arnhem waren sterk op dreef. Het ontluikende voorjaar leek de topschutters extra te inspireren. Zes spelers uit de top-tien maakten in één weekend samen liefst zestien doelpunten.