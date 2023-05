Meer kans op astma: veel kinderen en ouderen verblijven te dicht bij drukke weg

De locaties voldoen niet aan de landelijke richtlijnen van de GGD’en voor de afstand tot bronnen van fijnstof en stikstofoxiden, afkomstig van verkeer in dit geval. Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander , onderzoeksplatform Investico en EenVandaag . Het is voor het eerst dat zo’n inventarisatie is gemaakt.

Zo staat het Citadel College in Lent uit 2012 langs twee drukke doorgaande wegen. Die zou daar nu volgens de gemeente Nijmegen ‘waarschijnlijk’ niet meer gebouwd worden. Het Rivers College in Arnhem is in 2016 langs de drukke Metamorfosenallee gebouwd. In Ede is verzorgingshuis De Klinkenberg in 2017 vlak bij een drukke provinciale weg neergezet.