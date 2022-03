Meer kunst in Arnhemse binnenstad: centrum moet meer kleur krijgen

De gemeente Arnhem wil de binnenstad met kunst opvrolijken. Daarvoor is samenwerking gezocht met kunsthogeschool ArtEZ. Die vroeg afgestudeerde studenten ideeën in te sturen. Daaruit werden de kunstenaars Emiel Ambroos (1992) en Melanie Maria (1993) geselecteerd. Onderdeel van de ontwerpen was om groen met kunst te verbinden.

Op drie plekken in de stad maakt Emiel Ambroos houten sculpturen. Samen vormen de sculpturen een ecosysteem, De Droomijs Biotoop, waar planten en dieren zich kunnen huisvesten. De sculptuur past zich aan, aan de omgeving waar het staat. De eerste sculptuur wordt in juli 2022 geplaatst in het plantsoen aan de Weerdjesstraat. Later dit jaar worden de twee andere sculpturen in de binnenstad geplaatst.

Verhoogde bioscoopbankjes

Melanie Maria bedacht het concept The City is the Cinema. Op verhoogde bioscoopbankjes met daaromheen groen kun je zitten en de stad observeren. Of denken dat de stad juist jou bekijkt. De bankjes zijn vanaf 25 maart op drie verschillende plekken in de stad te zien. In de Bovenbeekstraat, Wezenstraat en in de omgeving van Focus Filmtheater.

Het initiatief is een test. Deze kunstwerken staan de komende jaren tijdelijk in de binnenstad. De verwachting is dat er ook kunst komt die permanent mag blijven staan. Als voorbeeld dienen de schilderingen die Museum Arnhem in de stad heeft laten maken.