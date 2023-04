Meer nieuwe huizen gebouwd in Arnhem, maar de woningnood neemt toe

Beeldhou­wer Will Schropp zit er pico bello bij in nieuw atelier: ‘Eindelijk weer bezoekers over de vloer’

Hij is erop vooruitgegaan. Houtkunstenaar Will Schropp zit aan de Duivense Rijksweg niet meer in een voormalig varkenshok uit de jaren 30, maar in een gloednieuw atelier van hout. Dit weekend hield hij daar voor het eerst open huis.