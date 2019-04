Meer tijd nodig voor Gelderse coalitiepuzzel: Boumans praat door met acht partijen

Streven

Boumans’ streven was aanvankelijk om komende vrijdag met een advies te komen, ook als een tweede ronde met gesprekken nodig was. Maar dat gaat niet meer lukken, zo heeft hij de partijen kenbaar gemaakt. Een tweede ronde is wel noodzakelijk, maar het advies laat een paar dagen langer op zich wachten. De informateur praat door met acht partijen: VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP.

Forum voor Democratie, met acht zetels even groot als de VVD in Gelderland, zit dus nog steeds aan tafel. In Noord-Holland werd de partij na een eerste overleg buitenspel gezet. Breekpunt daar was het klimaatstandpunt van Forum, wat in meer provincies een probleem kan worden. Hier dus vooralsnog niet. Overigens liet de VVD in Noord-Holland gisteren weten het niet eens te zijn met de informateur en wél met FvD te willen praten.