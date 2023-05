Mega Wandel Marathon op Papendal levert ruim 135.000 euro op: ‘Hoefde alleen mijn elektrische rolstoel te bedienen’

Topkok Estée Strooker terug in Arnhem met pop-uprestau­rant in kas Kweekland. Volgende halte: Parijs

In december sloot topkok Estée Strooker haar restaurant in Arnhem. Na elf jaar ‘knallen’ wilde ze tijd voor bezinning. Nog geen half jaar later is ze terug in de stad. Met een pop-upkeuken in stadstuin Kweekland. Van exclusieve ‘inspiratiesessies’ tot ‘plukpicnics’. En daarna? Parijs.