Meisje (15) van fiets geslagen in, getuigen gezocht

Bouwkavels Schuyt­graaf zeer in trek; 35 gegadigden voor 5 percelen

18:00 ARNHEM - Via loting zijn woensdag vijf bouwkavels in Schuytgraaf toegewezen aan kopers. Die loting was nodig omdat zich voor de percelen in het buurtje De Groene Wilgen bij de gemeente Arnhem 35 gegadigden hadden gemeld.