Mensen met dementie ervaren treinreis vanuit hun verpleeghuis: ‘Het voelt als een echte trein’

‘Op het Puin’ maakt indruk in herrezen Eusebius

ARNHEM Met het doordringend tikken in marstempo met de vingers op een contrabas zit het publiek van het theaterspektakel ‘Op het puin en dan nu’ in de Eusebiuskerk in Arnhem plots in een wereld waar de dictatuur het voor het zeggen heeft. De dictator dreunt bevelen over volk en vaderland. Dansers gaan plat op de grond liggen. Anderen worden afgevoerd.

7 mei