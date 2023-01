Met 25.000 volt door je lijf heb je heel veel geluk als je het overleeft: ‘De klap moet enorm zijn geweest’

De woordvoerder van ProRail kan niet genoeg benadrukken hoe vreselijk het bedrijf het vindt wat er zondag plaatsvond bij Valburg. De 19-jarige Arnhemmer was volgens uitbater Bas Nab van café De Viersprong bij het spoor graffiti aan het spuiten toen hij in aanraking kwam met een kabel die onder stroom stond . De man werd door vrienden naar het café gebracht, waar Nab hem kon reanimeren en levend kon overdragen aan de gealarmeerde hulpdiensten.

,,We vinden het echt heel erg wat er is gebeurd”, zegt de woordvoerder van ProRail, het bedrijf dat in Nederland 7000 kilometer spoor beheert. ,,We schrikken er ook van. Gelukkig is het aantal van dit soort incidenten per jaar op één hand te tellen.”