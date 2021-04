Met aangrijpend bericht roepen wijkagenten op altijd 112 te bellen: ‘Ze koos voor haar kinderen’

Beheerder repareerde waterlei­ding vlak naast drugslab: ‘Dit was fucking Hollywood, niet normaal’

14 april Op een duimbreed afstand van het megalab met 600 kilogram crystal meth dat de politie vorige week donderdag oprolde in Arnhem repareerde de beheerder van opslagbedrijf MultiStorage afgelopen winter een kapotte waterleiding. ,,Ik ben er toen heel dichtbij geweest, bij dat verborgen lab. Ik heb dat de afgelopen dagen even op me in laten dalen. Voor hetzelfde geld hadden ze daar met getrokken mitrailleur voor me gestaan.”