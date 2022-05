Met je foto in een etalage tijdens een modefestival: Arnhemmers krijgen de kans tijdens het Fashion + Design festival

ARNHEM - Wat is jouw pronkstuk? Is het een jurk die je al jaren draagt? Een sieraad met emotionele waarde? Het kussen waar je elke avond je hoofd op legt als je op de bank ligt? Dertig Arnhemmers doen mee aan het fotoproject Waardevol, waarin zij met hun pronkstuk op de foto gaan.

Waardevol is onderdeel van het Fashion + Design Festival Arnhem dat vanaf juni gehouden wordt. In etalages van winkeliers zullen foto’s te zien zijn van Arnhemmers met product of kledingstuk die voor hen van emotionele waarde zijn. De Gelderlander doet mee aan dit project en portretteert in mei en juni zeven Arnhemmers en laat hen vertellen over de waarde die hun pronkstuk voor hen heeft.

Tijdens het festival worden er evenementen en symposia gehouden op het gebied van mode en design. Lokale ontwerpers en creatief ondernemers krijgen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. Het thema dit jaar is ‘Waardevol’.

,,In onze huidige consumptiemaatschappij wordt er vaak alleen gekeken naar financiële en materialistische waarde van mode en design. Dat is gewoon heel erg jammer. Design gaat over heel veel meer dan dat”, vertelt Riëlle Schoeman, algemeen directeur van het festival. ,,Een product dat duur is, staat vaak hoog in het aanzien. Maar een erfstuk van je oma kan misschien financieel niet veel waarde hebben, maar wel een belangrijke emotionele waarde voor jou. Die waardes willen we laten zien.”

Arnhemmers en hun pronkstuk

Een belangrijk onderdeel van het festival is dus de stadsexpositie Waardevol. Bij iedere foto legt de geportretteerde uit welke waarde het product of kledingstuk voor hem of haar heeft. Schoeman hoopt dat bezoekers door de persoonlijke verhalen geïnspireerd worden om te kijken naar wat voor henzelf van waarde is.

,,Ik denk dat als je vijf van deze foto's ziet, je op een gegeven moment als bezoeker bij jezelf gaat denken: heb ik ook iets waar zo’n verhaal achter zit? Het is gebleken dat op het moment dat je een verhaal of een emotie hebt bij een stuk, je veel meer waarde gaat hechten aan het product.”

Expositie

De foto's komen te hangen in etalages van winkeliers in de binnenstad, het Modekwartier en het Spijkerkwartier. Daar zijn ze te zien van 3 juni tot en met 3 juli. Er wordt een route gemaakt die langs alle foto’s leidt.



Tien Arnhemmers krijgen de kans om zelf onderdeel te worden van de expositie. Iedereen die het leuk lijkt om op de foto te gaan met een eigen pronkstuk, kan zich aanmelden bij de organisatie van het Fashion + Design Festival. Dat kan door een mail te sturen naar Info@fdfarnhem.nl.



Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt. De foto's worden gemaakt op 13 en 14 mei. In overleg wordt er een dag en tijd afgesproken. Aanmelden kan tot 10 mei.