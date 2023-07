Meulensteen moet in de etalage bij Vitesse: koers richting transfer in zomer 2024

In de eenvoud zit de kunst. De rust. Het meesterschap. En dat is op de eerste trainingsdagen van Vitesse al meteen te zien. Melle Meulensteen streelt de bal in een palet van hotsknotsbegonia. Niks lange passes, gegeven op de gok of vol van risico. Niks wilde taferelen of kick & rush. Nee, overzicht is de gulden regel voor de controleur in Arnhemse dienst. Balbezit.